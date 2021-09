Kein Impuls im DAX am heutigen Tag. Die Vola-Zone bleibt auf 200 Punkte begrenzt. So starten wir in den großen Verfallstag. Nachdem die Schlüsselmarke von 15.700 Punkten am Mittwoch erneut unterschritten wurde, rückte die 15.600 wieder in greifbare Nähe. Doch dieser Impuls war erneut nicht nachhaltig. Der Deutsche Aktienindex zog bereits in der Vorbörse wieder an und vollzog damit eine Art Pullback auf die Verluste der Wochenmitte. Dennoch war die ...

