Obwohl sich Morgan Stanley zuversichtlich für die US-Wirtschaft zeigt, warnt der globale Anlageausschuss der US-Großbank vor einem deutlichen Rückgang am Aktienmarkt bis zum Jahresende.? US-Aktienindizes präsentierten sich in der jüngsten Vergangenheit stark? Morgan Stanley optimistisch für US-Wirtschaft? Globaler Anlageausschuss der Bank erwartet dennoch Kursrückgang bis zum JahresendeDie US-Aktienindizes zeigten sich in den vergangenen Wochen sehr stark und konnten neue Höchststände ...

