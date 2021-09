Istanbul, die Millionen-Metropole am Bosporus, zieht immer wieder zahlreiche Reisende aus aller Welt an. Erst kürzlich wurde Istanbul als #1 City in Europa mit dem "World's Best Award" ausgezeichnet. Das Travel und Leisure Magazin führt regelmäßig Umfragen bei seinen Lesern durch. Aber nicht nur in den Medien ist Istanbul eine gefeierte Stadt - die Metropole ...

Den vollständigen Artikel lesen ...