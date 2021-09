Liechtensteins Finanzplatz nimmt seit vielen Jahren für sich in Anspruch, nachhaltig zu handeln. Doch wo steht der Finanzplatz in Sachen Nachhaltigkeit? Was kann er leisten und was kann er nicht? Und wo steht der liechtensteinische Finanzplatz im internationalen Vergleich? Fragen, die Prinz Michael von und zu Liechtenstein beantwortet. Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft. Bis zum Jahr 2030 sollen weltweit wichtige Schritte gesetzt sein. Was meinen Sie dazu? Prinz Michael: Ich denke, dass man erst einmal verstehen muss, woher der Begriff Nachhaltigkeit stammt. Ursprünglich wurde er im 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum in der Forstwirtschaft geprägt. Um eine größere Waldvernichtung vermeiden zu können, ...

