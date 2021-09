Die Aktien der Commerzbank ziehen am Freitag vorbörslich nach einem Pressebericht an. Beim Broker Lang & Schwarz wurden sie 2,50 Prozent höher bei 5,54 Euro gehandelt. Der Investor Cerberus hat laut dem "Handelsblatt" wohl Interesse an den derzeit vom Bund gehaltenen Commerzbank-Aktien gezeigt.

