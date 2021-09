Berlin (ots) -Jede Heizungsanlage ist verbesserungsfähig. Wer herausfinden möchte, wo Einsparpotenziale schlummern, kann den Optimierungsrechner des Serviceportals "Intelligent heizen" nutzen. Das Online-Tool wurde überarbeitet und mit neuen Optionen ausgestattet, wie beispielsweise der Anzeige zu CO2-Einsparungen. Wie der Optimierungsrechner genutzt werden kann und welche Neuerungen er außerdem bereithält, zeigt das Serviceportal "Intelligent heizen" (https://intelligent-heizen.info/optimierungsrechner/).Wer heute energiesparend heizen möchte, sieht sich einer Vielzahl an Möglichkeiten gegenüber: Nicht immer ist gleich der Austausch der gesamten Heizungsanlage notwendig. Manchmal hilft es schon, dafür zu sorgen, dass sich die Heizungspumpe - das Herzstück der Heizungsanlage - auf einem modernen technischen Standard befindet. Auch durch den hydraulischen Abgleich können positive Effekte erzielt werden. Beide Maßnahmen werden durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit 20 Prozent Kostenzuschuss gefördert. Der neu aufgelegte Optimierungsrechner führt vor Augen, wie viel Energie Verbraucherinnen und Verbraucher mithilfe dieser Maßnahmen einsparen können.CO2-Fußabdruck in den eigenen vier WändenDer Einbau einer modernen Hocheffizienzpumpe wie auch der hydraulische Abgleich, bei dem alle Komponenten der Heizungsanlage aufeinander abgestimmt werden, sorgen für eine bessere energetische Bilanz. Durch Vergleiche mit anderen elektrisch betriebenen Geräten wie beispielsweise dem E-Auto, der Waschmaschine oder dem Handy veranschaulicht der Optimierungsrechner, welche Einsparungen durch moderne Technik und eine abgestimmte Hydraulik erzielt werden können. Das Online-Tool ermittelt nicht nur, welche Auswirkungen die Maßnahmen auf den eigenen Verbrauch von Strom oder Heizenergie haben, sondern auch um wie viel Prozent der CO2-Ausstoß gemindert werden kann: "Mit dem Optimierungsrechner kann jeder rasch checken, wie durch kleine Maßnahmen die Klimabilanz der eigenen Heizung positiv beeinflusst werden und der eigene CO2-Fußabdruck verringert werden kann," erläutert Kerstin Stratmann, Geschäftsführerin der VdZ (Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik). "Klimaschutz spielt eine immer wichtigere Rolle. Unser Online-Tool stellt ein hilfreiches Instrument dar, um sich einen Überblick über die energetische Lage des eigenen Zuhauses zu verschaffen und das Thema anzugehen."Optimierungsrechner als iframe auch für andere nutzbarDer Optimierungsrechner, der durch aktuelle Themen wie CO2-Emissionen oder durch das E-Auto ergänzt wurde, steht auch als iframe zur Verfügung, sodass Handwerksbetriebe oder andere Interessierte den Optimierungsrechner auf ihrer eigenen Webseite integrieren können.Den Optimierungsrechner sowie weiterführende Informationen gibt es auf dem Serviceportal www.intelligent-heizen.info (https://intelligent-heizen.info/optimierungsrechner/).Den iframe zur Einbindung des Optimierungsrechners auf der eigenen Website stellt die VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V. zur Verfügung. Kontakt: Stefanie Bresgott, E-Mail: stefanie.bresgott@vdzev.de.Pressekontakt:PressekontaktJosefin Heddrich| KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-25 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56796/5022682