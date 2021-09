Linz (www.anleihencheck.de) - Zinserhöhungsfantasien bekamen gestern in Tschechien neuen Rückenwind, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Getrieben von steigenden Aktienkursen an der Prager Börse und explodierenden Produzentenpreisen in der Industrie (+9,3% im August) habe die Diskussion über mögliche stärkere Zinsanhebungen der Tschechischen Nationalbank (CNB) im Herbst an Fahrt aufgenommen. Der enge Arbeitsmarkt, die Post-Corona-Konsumnachfrage sowie globale Lieferengpässe und steigende Energie- und Rohstoffpreise würden das Übrige dazu beitragen. ...

