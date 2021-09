Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Steigende Bund-Renditen und eine gegen Monatsende wieder zunehmende Neuemissionstätigkeit am Primärmarkt, die etwas auf die Risikoprämien (Spreads) drückte, führten im August zu leichten Verlusten im Unternehmensanleihesektor, so die Experten von Union Investment.Der für Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating repräsentative ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) habe 0,4 Prozent nachgegeben. Die Asset Swap Spreads hätten sich um vier auf 54 Basispunkte ausgeweitet. Aufgrund der Sommerpause sei am Markt eine geringe Volatilität zu beobachten gewesen. ...

