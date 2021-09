Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der "Goldrausch" am Primärmarkt hat sich etwas gelegt, so die Analysten der Helaba.Gestern sei die NRW Bank im SSA-Segment aktiv gewesen, habe aber nur Gebote von 850 Mio. EUR anlocken können. Der Social Bond sei zu IPT bei MS -3 gekommen. Demgegenüber seien die Covered Bonds von LF Hypothek und Iccrea Banca deutlich überzeichnet gewesen. Weitere Mandate seien zu erwähnen, denn die Moere Boligkreditt komme mit einem grünen Debüt-Covered-Bond (250 Mio. EUR, 5 Jahre) auf den Markt, und auch die Sparebanken Soer bringe ein gedecktes Papier, vermutlich heute. Zudem würden aktuell die UniCredit Bank und die Bausparkasse Wüstenrot AG aus Österreich in der Pipeline verbleiben. ...

