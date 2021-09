Wien/Zürich (ots) -Die Airline Assistance Switzerland (AAS), das private Schweizer Bodenabfertigungsunternehmen mit Drittabfertigungslizenz am Flughafen Zürich sowie am Flughafen Wien, hat Christian Schneider zum Geschäftsführer von AAS Deutschland sowie zum Chief Business Development & Growth Officer der AAS Gruppe ernannt.Damit wird Schneider in Zukunft die Geschäfte in Deutschland leiten und gleichzeitig für die Geschäftsentwicklung und das Wachstum der AAS Gruppe in der Schweiz verantwortlich sein. Die Ernennung ist der Beginn eines spannenden neuen Kapitels für die schnell wachsende AAS Gruppe.Christian Schneider bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung und eine erfolgreiche Bilanz im Flughafen- und Luftfahrtsektor in die AAS ein, wo er nun ein zentrales Mitglied des Teams ist. Zuvor war er Chief Commercial & Growth Officer bei TRANSOM, einer Aviation Services Holding mit fünf Unternehmen und 5.000 MitarbeiterInnen mit Sitz in Muscat / Oman. In der Vergangenheit war Christian Schneider auch Chief Commercial Officer bei regionalen Airlines in der Schweiz und davor in verschiedenen Senior Management Positionen bei Lufthansa.Von Deutschland aus wird Christian Schneider die Umsetzung der ehrgeizigen Wachstumspläne der AAS leiten und das breite Netzwerk im Luftfahrtsektor in einem sich ständig verändernden und zunehmend anspruchsvollen Umfeld unterstützen.Christian Schneider, neu ernannter Geschäftsführer, sagte: "Es ist eine Ehre, neben der Aufgabe bei der AAS Gruppe zum Geschäftsführer von AAS Deutschland ernannt worden zu sein, insbesondere in einer so spannenden und zugleich herausfordernden Zeit für das Unternehmen. Nach der schwierigen COVID-19-Periode zeichnet sich ein Aufschwung in der Branche ab. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserer jahrelangen Erfahrung und Expertise für dieses Wachstum gut gewappnet sind und somit unser Geschäft weiter ausbauen und unsere strategische Vision vorantreiben können."Die AAS Gruppe hat in den letzten 18 Monaten beachtliche Schritte gemacht, indem sie neue Stationen wie Wien (Österreich) oder Palma de Mallorca (Spanien) eröffnet und viele neue Kunden gewonnen hat.Dieter Streuli, CEO, sagte: "Ich freue mich sehr, dass ich die neue Aufgabe von Christian bei AAS bekanntgeben kann. Mit seiner Person, seiner langjährigen Erfahrung in der Branche sowie seinen Fähigkeiten im Aufbau von Unternehmen bin ich hoch erfreut, ihn an Bord zu haben! Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und unsere Kundinnen und Kunden auf dem europäischen Markt mit höchster Qualität zu bedienen, wobei Deutschland für uns ein Schlüsselmarkt ist."Über die Airline Assistance Switzerland AG: Airline Assistance Switzerland AG ist das einzige Bodenabfertigungsunternehmen in Schweizer Hand und seit 2003 am Flughafen Zürich ansässig. Airline Assistance Switzerland AG verfügt bereits über eine Drittabfertigungslizenz am Flughafen Zürich sowie am Flughafen Wien und bietet seit fast 20 Jahren verschiedenen Fluggesellschaften die gesamte Palette der Flugzeugabfertigung an. Dazu gehört ein umfassendes Angebot an land- und luftseitigen Dienstleistungen, von der Passagierabfertigung über die Stations- und Ladekontrolle bis hin zu Ramp- und Gepäcksortierdiensten. Die Airline Assistance Switzerland AG erbringt weitere Luftfahrtdienstleistungen in Deutschland an den Flughäfen Köln, Düsseldorf und Berlin und ist seit diesem Jahr auch in Palma aktiv. Airline Assistance Switzerland AG ist unter anderem auch im PRM-Geschäft mit einem Joint Venture mit Goldair Handling am Flughafen Zürich aktiv.Foto:https://bit.ly/3EqzbxyPressekontakt:Nevena Dragosavljevic, Head of Corporate Communication AAS Groupcommunication@aas.aero, +41 76 420 83 06Original-Content von: Airline Assistance Switzerland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158678/5022746