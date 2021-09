Daimler Truck kündigt zum Ende des Jahres einen Führungswechsel an. Karl Deppen folgt auf Hartmut Schick als Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Truck China und die Regionen Japan und Indien mit den Marken Fuso und BharatBenz. Wie das Unternehmen meldet, wird Hartmut Schick (59), Vorstandsmitglied von Daimler Truck, verantwortlich für Daimler Trucks Asia, zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolge steht mit dem 55-jährigen Karl Deppen fest. Der derzeit für die Region Lateinamerika von Mercedes-Benz Trucks and Buses verantwortliche Manager wird zum 1. Dezember des Jahres ...

