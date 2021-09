WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 20.09.2021(Nr. 442) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, August 2021(Nr. N 055) Kinderunfälle im Straßenverkehr 2020(Nr. 443) Umsatz im Gastgewerbe, Juli 2021(Nr. N 056) Zusätzliche Einkommensquellen landwirtschaftlicher Betriebe, endgültige Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020Dienstag, 21.09.2021(Nr. 444) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, 1. Halbjahr 2021(Nr. 38) Zahl der Woche: Ausstattung privater Haushalte mit Elektrofahrrädern, Jahr 2021Mittwoch, 22.09.2021(Nr. 445) Vollstationäre Krankenhausbehandlungen, Jahr 2020(Nr. 446) Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2021 (Vierteljährliche Verdiensterhebung)(Nr. 447) Kirschen- und Birnenernte, Jahr 2021Donnerstag, 23.09.2021(Nr. 448) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), August 2021(Nr. 449) Kindertagesbetreuung, Stichtag 01.03.2021(Nr. 450) Verkehrsunfälle, Juli 2021Freitag, 24.09.2021(Nr. 451) Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 2. Quartal 2021(Nr. 452) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Juli 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5022751