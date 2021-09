FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.09.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1500 (1575) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 885 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6230 (5280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 530 (480) PENCE - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 550 (490) PENCE - BERENBERG RAISES B&M PRICE TARGET TO 650 (625) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5400 (4500) P - BERENBERG RAISES REDROW PRICE TARGET TO 900 (820) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 55 (50) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES ASHTEAD GROUP TARGET TO 6550 (6150) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PHOENIX GROUP TARGET TO 900 (880) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 750 (1150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (57) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 910 (930) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 2275 (2325) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 950 (1050) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRUSTPILOT TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 410 (350) PENCE - JPMORGAN INITIATES AUCTION TECHNOLOGY GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1750 P - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6500 (6100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO-AMERICAN-KURSPRICE TARGET TO 3320 (3670) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES EVRAZ TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 680(650)P - MORGAN STANLEY RAISES GLENCORE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 360 (340)P - RBC RAISES HSBC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 460 (450) PENCE - UBS CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2600 (2800) PENCE - UBS CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (5000) PENCE - 'SELL'



