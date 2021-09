Der nächste Zusammenschluss kündigt sich an: Laut Wall Street Journal verhandelt STATE STREET (32 Mrd. $ Börsenwert) mit INVESCO (12 Mrd. $) über einen Zusammenschluss bzw. Kauf.



Falls der Große den Kleinen "schluckt", würde bei STATE STREET das Asset Management von rund 4 Bio. $ auf 5,5 Bio. $ verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AUM) ausgeweitet.



INVESCO (1935 gegründet, im S&P 500 gelistet, Sitz: Atlanta) ist insbesondere bekannt für sein ETF-Sortiment. Für Ende August meldete das Finanzhaus 1,563 Mrd. $ AUM, eine Steigerung um 2,2 % zum Vormonat. Die INVESCO-Aktie (ISIN: BMG491BT1088) läuft in einem sechsjährigen Abwärtstrend. Vorbörslich legt sie in den USA 6,5 % auf 26,50 $ zu.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



