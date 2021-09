Bereits seit einigen Monaten wird über einen Börsengang von trans-o-flex spekuliert, am Freitag bestätigte das Spezial-Logistikunternehmen nun die Gerüchte. Das IPO im Prime Standard der Frankfurter Börse soll noch in diesem Jahr stattfinden und dem Konzern einen dreistelligen Millionenbetrag einbringen.Für das erste Halbjahr 2021 weist das Unternehmen aus dem badischen Weinheim einen Umsatz von 264 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 31 Millionen Euro aus.Mittelfristig will das Management ...

