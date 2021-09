Vom Stuhl bis zum Becherhalter: Gemeinsam mit einer Gaming-Marke sind Ikea-Möbel entstanden, die auch Nicht-Spieler:innen ansprechen könnten. Die Designer sprechen von Cyberpunk. "Wir kratzen nur an der Oberfläche, wohin das führen könnte", sagt Jon Karlsson, Chef-Designer der neuen Ikea-Gaming-Serie, die in Zusammenarbeit mit der Gaming-Marke ROG (Republic of Gamers) des Computerherstellers Asus entstanden ist. Sie umfasst Stühle und Schreibtische, aber auch Accessoires vom Nackenkissen bis zur Ringleuchte. Die insgesamt fast 30 neuen Produkte kommen am 1. Oktober in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...