von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Börsengehandelte Indexfonds, kurz ETFs, sind bei Anlegern so beliebt wie nie. So erzielen in Europa gelistete Produkte in diesem Jahr Rekordzuflüsse. Bis Ende August strömten nach Daten des unabhängigen Analysehauses ETFGI 139,4 Milliarden US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...