Leipzig (ots) -Der Mitteldeutsche Rundfunk gratuliert Sascha Alexander Geršak zum Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler - u.a. für seine herausragende schauspielerische Leistung im vom MDR produzierten Magdeburger "Polizeiruf 110: Der Verurteilte". Außerdem freut sich der MDR als Ko-Produzent über zwei Deutsche Fernsehpreise für "Oktoberfest 1900". Die Event-Serie gewann in den Kategorien "Bester Mehrteiler" und "Beste Musik Fiktion".MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer:"Die Intensität und Leidenschaft, mit der Sascha Alexander Geršak seine Rolle verkörpert, hat den gesamten Film geprägt und getragen. Wir gratulieren Sascha Alexander Geršak herzlich zu dieser großartigen Anerkennung und freuen uns sehr mit ihm".Geršak bekam den "Deutschen Fernsehpreis 2021" gleich für zwei Hauptrollen: neben jener im Magdeburger "Polizeiruf 110: Der Verurteilte" auch für seine Darstellung in "Die Toten von Marnow" (ARD/NDR/Degeto/Polyphon).Im MDR-Polizeiruf spielt Geršak den Hauptverdächtigen Markus Wegner, der höchst undurchsichtig, aber gewalttätig scheint. Für diese Rolle wurde Sascha Alexander Geršak bereits beim Deutschen FernsehKrimi-Festival als bester Darsteller geehrt und das gesamte "Polizeiruf 110"-Team mit Hauptdarstellerin Claudia Michelsen mit dem Sonderpreis "Beste Krimi-Momente".Die Polizeiruf-Folge steht noch bis Mitte Dezember in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/polizeiruf-110/der-verurteilte/mdr-fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9jNzBkMThhMS1jMzJkLTQ5YzUtYmIyNC1mMmFmYjAzNTlmOWQ/).Die Event-Serie "Oktoberfest 1900", bei der der MDR als Ko-Produzent beteiligt war, überzeugte die Jury als "Bester Mehrteiler". Die Serie ist eine Produktion von Zeitsprung Pictures in Zusammenarbeit mit Violet Pictures und Maya Production, in Koproduktion mit dem BR (federführend), der ARD Degeto, dem MDR und WDR für die ARD."Oktoberfest 1900" ist aktuell ebenfalls in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/oktoberfest-1900/staffel-1/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy8yZjUzMGY3NC1jN2UyLTQ5ZjgtOTk3Yi1mOWE5ZWQ2NDhiMmM/1/) abrufbar.Darüber hinaus war der MDR mit dem bereits mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm "Rentiere auf dünnem Eis" beim Deutschen Fernsehpreis nominiert.