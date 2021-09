Die schwedische Elektroautomarke Polestar setzt auf den Ausbau ihrer F&E-Tätigkeiten in Großbritannien und verstärkt ihr Team im MIRA-Technology Park in den Midlands. Ein Fokus liegt dabei auf dem für 2025 angekündigten Modell Precept. Polestar will das Forschungs- und Entwicklungsteam in Großbritannien verdoppeln. Die 2017 von Volvo Cars und der Geely Holding gegründete Elektromarke baut zudem ihre globalen Entwicklungskapazitäten aus und bezieht neue Standorte im sogenannten MIRA-Technology Park im Motorsport Valley in den britischen Midlands. Dies ist Teil eines Expansionsstrategie des Herstellers, ...

