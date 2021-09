Mehr als die Hälfte junger Menschen hört PodcastsWunschlänge für eine Folge steigt von 18 auf 28 Minuten Berlin, 17. September 2021Der Podcast-Boom in Deutschland steigt auf ein neues Rekordniveau: Fast 4 von 10 Menschen in Deutschland (38 Prozent) hören Podcasts - also regelmäßige Video- oder Audiobeiträge,...

Den vollständigen Artikel lesen ...