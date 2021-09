München (ots) -Das Thema: Noch eine Woche bis zur Wahl - was ist uns das Klima wert?Der Umgang mit der Klimakrise ist auch bei der Bundestagswahl ein wichtiges Thema. Umfragen zeigen, dass die meisten Wählerinnen und Wähler Maßnahmen zum Klimaschutz befürworten - weniger aber Verzicht und Einschränkungen. Wessen Parteiprogramm enthält praktikable und finanzierbare Vorschläge? Welche neuen Kosten kommen auf die Bürgerinnen und Bürger zu und welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft? Sind Deutschlands Klimaziele sozialverträglich zu erreichen?Gäste:Volker Bouffier (CDU, Stellvertretender Parteivorsitzender und Ministerpräsident in Hessen)Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende)Christian Lindner (FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender)Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen, Parteivorsitzender)Cerstin Gammelin (Stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5589 44866, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5023297