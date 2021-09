Lieferschwierigkeiten durch Engpässe in den Lieferketten durch die Corona-Pandemie haben ganze Branchen erfasst - längst sind auch Sportartikelhersteller wie Adidas, Puma und Nike betroffen. Die hohe Nachfrage der Konsumenten übersteigt das Angebot, da Betriebe stillgelegt werden und Lagerbestände nur wenig steigen. Was sollten Anleger jetzt mit Adidas machen?Die weltweit steigenden Infektionszahlen führen besonders in südostasiatischen Produktionsländern und China zu Lieferproblematiken. Das prominenteste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...