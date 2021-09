Um 11:55 liegt der ATX TR mit -0.48 Prozent im Minus bei 7280 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +1.77% auf 66.15 Euro, dahinter Warimpex mit +1.15% auf 1.315 Euro und Lenzing mit +1.09% auf 102.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15637 ( -0.49%, Ultimo 2020: 13719). Mitte der Woche haben wir http://www.boersenradio.at ge-relauchnt und werden auch in den kommenden Tagen Funktion um Funktion nachliefern. So wird es auch um Interview-Historien gehen. Ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit in Worten ist für mich Alois Wögerbauer, der ganz aktuell ein Interview zu u.a. Inflation und China gegeben hat. Zusammenfassung im Block von Christine Petzwinkler, aber siehe den Screenshot: So haben wir seine Audiobeitrags-Chrono ...

