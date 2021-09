DJ PRESSEMITTEILUNG/Wilken macht mobil im Lager und bei der Zeiterfassung: Neue Assets App für NTS.suite

Mit der Assets Mobile App unterstützt die Wilken Software Group jetzt die weitere Digitalisierung vieler Prozesse in den Bereichen Lager und Zeiterfassung. Die App arbeitet vollintegriert mit Microsoft Dynamics 365 Business Central. Damit können die mobil erfassten Daten in Echtzeit und ohne Systembrüche in der Wilken NTS.suite, der Branchenlösung für die Versorgungswirtschaft, weiterverarbeitet werden. Die Oberfläche wurde für die Einsatzgebiete im Lager und für mobile Tätigkeiten in Bereichen wie Montage oder Wartung entwickelt und ist entsprechend einfach bedienbar. Ihren Praxistest hat die neue App, die für Android Smartphones und Tablets zur Verfügung steht, bereits bestanden: Zu den ersten Anwendern gehören Versorgungsunternehmen wie die Stadtwerke Eschwege oder die Stadtwerke Rhede.

Mithilfe der Wilken Assets Mobile App lassen sich viele Abläufe im Lager deutlich vereinfachen. So können Kommissionierungen für Aufträge, Inventuren und Wareneingänge direkt mit dem Smartphone durchgeführt werden. Die eingegebenen Informationen werden dabei jeweils zwischengespeichert, so dass auch bei Netzstörungen oder -ausfall keine Datenverluste entstehen. Die Auftrags- und Artikeldaten können direkt per Barcode gescannt, aber auch manuell eingegeben werden. Zudem wird die Suche von Artikelinformationen über die integrierte Auto-Vervollständigung vereinfacht und eine schnelle, fehlerfreie Bearbeitung gewährleistet. Die erfassten Daten werden in Echtzeit an die Anwendungen der NTS.suite übergeben und können so direkt weiterverarbeitet werden.

Mit der Zeiterfassung der Wilken Assets Mobile App können die angefallenen Arbeitsstunden schon am Einsatzort eingegeben und den Aufträgen zugeordnet werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Arbeitszeit täglich oder wöchentlich zu erfassen. Dabei werden die Werte in Echtzeit an die NTS.suite übertragen. Arbeitsvertragliche Details wie Zuschläge und Rufbereitschaften können jederzeit komfortabel und einfach abgebildet werden. So kann der Benutzer beispielsweise innerhalb der App steuern, ob seine Zeiteinheiten für Zuschläge auf einem Zeitkonto erfasst oder alternativ ausbezahlt werden sollen.

Kontaktdaten:

Wilken Software Group - Steve Hopf

Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm

Tel.: +49 731 96 50-0

presse@wilken.de - www.wilken.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de - https://press-n-relations.com

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

