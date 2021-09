DJ Commerzbank will CO2-Ausstoß bis 2050 auf netto null senken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank arbeitet an der Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks. Wie die Bank mitteilte, will sie den CO2-Abdruck ihres Kredit und Investmentportfolios bis spätestens 2050 auf netto null bringen. Im eigenen Bankbetrieb strebt die Bank schon bis 2040 CO2-Neutralität an. Zu den Maßnahmen zählen die zunehmende Beschränkung von Flügen für Geschäftstermine sowie die weitere energetische Sanierung von Immobilien.

September 17, 2021 08:11 ET (12:11 GMT)

