Am letzten Handelstag der Woche haben an den US-Börsen leichte Kursverluste das Bild bestimmt.New York - Am letzten Handelstag der Woche haben an den US-Börsen leichte Kursverluste das Bild bestimmt. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag mit 0,09 Prozent im Minus bei 34 720 Punkten. Für den Dow zeichnet sich auf Wochensicht ein kleiner Gewinn von einem Drittelprozent ab. Zurückhalten könnte die Kurse der sogenannte grosse Verfall an den Terminbörsen. An diesen vier Börsentagen im Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...