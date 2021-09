Es ist das größte IPO an der Euronext Brüssel seit mehr als zehn Jahren: Der Zulieferer von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten Azelis hat am Freitag sein Börsendebüt gefeiert und dabei fast zwei Milliarden Euro eingesammelt. Im Verlauf des ersten Handelstags legte die Aktie dann zum Teil kräftig zu.Mit einem Emissionsvolumen von 1,77 Milliarden Euro ist das IPO von Azelis laut Bloomberg der größte Börsengang seit 2017 der Zink-Produzent Nyrstar sein Börsendebüt an der Euronext Brüssel gab.

