München (ots) -Warum Iron Maiden noch immer zu den Größten gehören - Sänger Bruce Dickenson im Exklusivinterview mit "ttt"Up the Irons! Über 100 Millionen verkaufte Tonträger. 300.000 Zuschauer bei einem einzigen Konzert ("Rock in Rio"). Jedes Album ganz oben in den Charts, das neueste mit dem Titel "Senjutsu" direkt von Null auf Platz Eins. Superstars wie Lady Gaga sind Fans und tragen so demütig wie stolz die T-Shirts der Band. Iron Maiden. Die ganz große Operette mit Zombie-Plattencovern und Achselschweiß, auf den ersten flüchtigen Blick. Iron Maiden ist die erfolgreichste britische Heavy Metal Band aller Zeiten. Und trotzdem pflegt das Sextett bis heute den Ruf der ewigen Underdogs, der herzlichen Kumpel, die immer für dich da sind und dir - wenn es darauf ankommt - dein Leben retten. "Fans sind für Iron Maiden, was Blut für einen Körper ist", sagt Sänger Bruce Dickinson. Und für diese Fans bedeutet Iron Maiden alles. Sie dekorieren ihre Häuser, ihre Schwimmbecken, Schlagzeuge, Motorräder, sogar ihre eigenen Körper mit Bandlogo, mit Songtexten und mit Eddie, dem Zombie-Bandmaskottchen. Sie feiern die bestechend klare Musik, aber auch, dass man in jeder Lebenslage an die Songs der Band andocken kann - in den euphorischen und in den dunklen Stunden. Und die Texte sind tatsächlich variantenreich und reflektiert - so literarisch wie man es von Metal nicht unbedingt erwarten würde. So singen Iron Maiden von der Vergänglichkeit, der nicht mal Götter entkommen können ("Powerslave"), vom Mord an den Native Americans ("Run to the Hills") oder von der Angst, die Männer im Dunkeln haben ("Fear of the Dark") - also ihrer ganz eigenen Angst. Hinter all der Härte spürt man immer das Fragile. Musik von Männern, die ihre Haare wie Mädchen tragen. "ttt" hat Sänger Bruce Dickinson in Paris getroffen - und wunderbare Maiden-Fans in der deutschen Provinz.Weitere Themen der Sendung:Apokalypse oder Himmelreich? - Was passiert wirklich, wenn sich der Bitcoin durchsetzt?"Trauer ist das Glück geliebt zu haben" - Star-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie schreibt über den TodSex mit Autos, verletzte Körper und kaputte Väter - Der sensationelle Cannes-Preisträgerfilm "Titane" kommt jetzt in die Kinos"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Nora Binder und David Gern (hr)