Die neue Infineon-Fabrik für Energiesparchips ist am Freitag in Villach bei einem Festakt mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), mehreren Ministern, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Villachs Bürgermeister Günther Abel (beide SPÖ) eröffnet worden. Die High-Tech-Fabrik wurde per Klick auf eine App symbolisch in Betrieb genommen. EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr zeigte sich beeindruckt ...

