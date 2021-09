Mit einer virtuellen Feier hat Infineon eine vollautomatisierte 300-mm-Dünnwafer-Chipfabrik und ein weiteres Forschungsgebäude im östereichischen Villach eröffnet. Unter dem Motto "Ready for Mission Future" eröffnete Infineon heute offiziell ihre neue High-Tech-Chipfabrik für Leistungselektronik auf 300-Millimeter-Dünnwafern am Standort Villach, Österreich. Mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Milliarden Euro setzt der Halbleiterkonzern damit eines der größten Investitionsprojekte in der Mikroelektronikbranche ...

