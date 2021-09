Berlin - Dilek Kalayci (SPD), Gesundheitssenatorin von Berlin, hat ein ernüchtertes Fazit der Impfwoche gezogen. "Es läuft insgesamt, das sehen Sie auch an den RKI Zahlen bundesweit, sehr schleppend", sagte sie dem Nachrichtensender "Welt".



Die Impfzahlen hätten trotz sehr breitem Angebot stagniert. "Wir müssen die Frage aufwerfen, warum sich die Leute nicht impfen lassen. Wir wissen, dass die Deltavariante noch viel Zirkulationsraum hat und noch viele Infektionen passieren können. Mein Appell: nehmen sie unsere Impfangebote in Anspruch", so Kalayci weiter.

