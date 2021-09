Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Fraunhofer ISE Studie ?: LCOE von Vertex 670 W um 7,4 % gesenkt, Trina Solar 210 Monofacial-Module mit fester Neigung demonstrieren hervorragenden SystemwertKürzlich hat das Fraunhofer ISE, das weltweit führende Solarinstitut, die Bewertung von CAPEX und LCOE der neuen Generation von Ultra-Hochleistungsmodulen mit 210 mm (G12) von Trina Solar und 182 mm (M10) von anderen Herstellern abgeschlossen.Das 1981 gegründete Fraunhofer ISE ist das größte Solarforschungsinstitut in Europa. Es hat seinen Sitz in Freiburg und ist eine Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft, der weltweit führenden Organisation für angewandte Forschung.Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die neue Generation von 210-mm- (G12) und 182-mm- (M10) Modulen sowohl bei den CAPEX als auch bei den LCOE besser abschneidet als die herkömmlichen 166-mm- (M6) Module, G12 besser als M10 und M10 besser als M6. Der CAPEX des Vertex G12 670 W ist um 4,2 % niedriger als der der M10 540 W-Module, und die LCOE sind um 4,1 % niedriger als bei letzteren. Die Stromgestehungskosten des Vertex G12 670 W sind 4,5 % niedriger als die der M10 585 W Module und bis zu 7,4 % niedriger als die der M6 455 W Module.Ergebnisse:1. Die Vertex G12-Module haben die besten CAPEX und LCOE. Im Vergleich zu den M10-Modulen schneiden die G12 600 W- und 670 W-Module besonders gut ab und reduzieren die CAPEX um bis zu 1,5-2 EURc/Wp und die LCOE um bis zu 3-4,5 %. Im Vergleich zu den M6-Modulen konnten die Stromgestehungskosten um 6,5-7,4 % gesenkt werden.2. Aufgrund der Einsparungen beim feststehenden Montagesystem weisen die G12 600 W- und 670 W-Module im Vergleich zur M10-Serie Einsparungen von etwa 0,5~1 EURc/Wp oder 11 % auf.3. Dank des innovativen Designs der Niederspannungs- und Hochstrommodule mit 210 mm Durchmesser und 550 W, 600 W und 670 W lassen sich im Vergleich zur M6-Serie bis zu 14,1 bis 21,4 %der Kosten für elektrische Systeme einsparen.4. Geringere Transportkosten sind der Grund für die überlegene Leistung der G12 600 W und 670 W Module. Innerhalb desselben 40-Fuß-Containers kann die Leistung von ladbaren G12 600 W- und 670 W-Modulen um etwa 12 % erhöht werden.Im Zeitalter der Netzparität haben die fortschrittlichen Module der Vertex 210 mm Serie einen deutlichen Vorsprung bei den Stromgestehungskosten (LCOE).Bewertungsort: DeutschlandArt der Installation: Feststehende Neigungen (Querformat)Wechselrichter: String-WechselrichterModulleistung [W] 455 550 590 605 665Zellentyp M6 G12 M10 G12 G12Modulgröße [mm] 2102 x 1040 2384 x 1096 2411 x 1134 2172 x 1303 2384 x 1303Wechselrichter SUN2000-215KTL-H0SUN2000-215KTL-H3Module/String 28 37 26 34 31Strings/Inverter 19 12 16 12 12Stringleistung 12,74 20,35 15,34 20,57 20,62[kW]DC/AC-Verhältnis 1,14 1,15 1,14 1,15 1,15Neigung [m] 6,03 6,35 6,56 7,53 7,53Neigung [°] 20 °Beschattungswinkel 35 °[°]GCR 54,8 %DC Leistung [kW] 9.924 10.012 10.063 10.120 10.143AC Leistung [kW] 8.815Modulnummern 18.368 18.204 17.056 16.728 15.25241Wechselrichter-NummernAbbildung IV: BewertungsparameterKlicken Sie hier, um die PPTs des Fraunhofer ISE zu den Tests der Vertex-Module herunterzuladen:https://pages.trinasolar.com/GLB-PV-tech.htmlDrei Bewertungsrunden der Vertex-Serie von Trina Solar durch DNV GL, einer führenden internationalen Organisation.Der Weg zu den besten LCOE (I)https://mgr.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/mathe-way-best-lcoe-i---system-value-assessment-trina-600w-vertex-bifacial-dual (https://mgr.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/mathe-way-best-lcoe-i-%E2%80%93-system-value-assessment-trina-600w-vertex-bifacial-dual)Der Weg zu den besten LCOE (II)https://mgr.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/mathe-way-best-lcoe-iiDer Weg zu den besten LCOE (III)https://mgr.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/mabos-costs-reduced-63-dnv-gl-report-trina-solar-vertex-210mm-modules'-advantages (https://mgr.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/mabos-costs-reduced-63-dnv-gl-report-trina-solar-vertex-210mm-modules%E2%80%99-advantages)Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die lokalen Vertriebsmitarbeiter von Trina Solar. Oder schicken Sie eine E-Mail: VertexValue@Trinasolar.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1627638/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1627643/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1627373/3.jpgPressekontakt:Jing Chen+86-21-6057-5302hqmarketing@trinasolar.comjing.chen03@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105734/5023619