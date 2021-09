Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX hielt sich in dieser eher impulslosen Handelswoche weiter über der 3,600-Punkte-Marke mit einem leichten Plus von 0,4%. Die Nachrichtenlage zu den Unternehmen war eher dünn gesät. Das größte Kursplus verzeichnete die OMV, die das gute Sentiment des Sektors nutzen konnte. Andritz hielt seinen Kapitalmarkttag ab, bei dem ein neues Mittelfristziel für 2024 mit einem Umsatz von EUR 7-8 Mrd. sowie einer EBITA-Marge von 8-9% gesetzt wurde. Wir haben daher unsere Kauf-Empfehlung klar bestätigt. Insgesamt drei neue Aktienanalysen wurden in dieser Woche veröffentlicht. Wie eingangs erwähnt bleiben wir von den Wachstumsaussichten bei Andritz überzeugt und setzen den Titel weiterhin auf Kaufen. Die Bewertungsabschläge zur Peer Group sehen wir ...

