Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex notierte in der abgelaufenen Woche in EUR um +0,2% höher. Der S&P 500 stieg in EUR um +0,2%, der Nikkei 225 legte in EUR um +1,6% zu. Etwas schwächer tendierten der Stoxx 600 (-0,4%) und der globale Schwellenländerindex (-1,2%). Die Economic-Surprise Indizes haben sich für die wichtigsten Länder bzw. Regionen (USA, Eurozone, China) in den letzten Monaten abgeschwächt. Sie sind für die Wirtschaftsräume USA, die Eurozone und für China bereits im negativen Bereich. Demnach waren hier die Erwartungen in Hinblick auf die volkswirtschaftlichen Daten höher als die letztendlich berichteten Fakten. Bei den globalen Unternehmen werden im nächsten Jahr die Wachstums- raten der Umsätze (2022e: +5,4%) und der Gewinne (2022 ...

