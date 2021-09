von Julia Groß, Euro am Sonntag Die Ermittlungen der US-Börsenaufsicht gegen die DWS wegen Verdachts auf Greenwashing verunsichern Anleger. In den vergangenen Jahren ist eine Fülle an neuen, nachhaltigen Fondsprodukten auf den Markt gekommen. Inwieweit kann man deren Marketingversprechen trauen? Bettina ...

Den vollständigen Artikel lesen ...