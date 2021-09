Liebe Leser, auf unserer HOT-List haben wir 8x im Jahr 2021 Bitcoin und Ethereum nach unserer Sentiment-Strategie gehandelt und x gab es Gewinne zwischen 10 und 110 Prozent. Auf unserer HOTLIST hatten wir damit also den 8. Krypto-Trade in Folge mit Gewinn verbucht. Volatilität und Fear and Greed - unser Maßstab in Kombi mit unseren über Jahre entwickelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...