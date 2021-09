KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zum Bundestagswahlkampf

Die New York Times spottete kürzlich über diesen deutschen Wahlkampf, dass es die Deutschen nun einmal langweilig liebten. Trotzdem ist dieser eigentümliche Wahlkampf besser als sein Ruf. Deutschland kann sich glücklich schätzen, drei derartige Kandidaten für den Posten des Regierungschefs zu haben. Laschet und Baerbock haben während der Kampagne zwar schwere Schnitzer gemacht und bei Scholz sind Fehler im Aufgabenbereich seines Finanzministeriums passiert - Stichwort Börsenaufsicht und Stichwort Kampf gegen Geldwäsche. Dennoch gehen sie anständig miteinander um, attackieren sich in der Sache, aber werden nicht persönlich. Sie unterlassen es alle drei, billige Punkte auf Kosten bestimmter Gruppen in der Gesellschaft zu machen. Angesichts der Populisten und Populistinnen in anderen Ländern, die es an die Macht geschafft haben oder dorthin wollen, ist das sehr wertvoll für das politische System in Gänze./be/DP/zb