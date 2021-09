Rotkreuz (ots) -Das bereits etablierte Medienportal Porsche Newsroom steht ab sofort in einer dedizierten Schweizer Version zur Verfügung. Unter newsroom.porsche.ch bietet das Onlineangebot der Porsche-Kommunikation diverse crossmediale Inhalte zum Stuttgarter Sportwagenhersteller - ab sofort auch mit aktuellen Nachrichten und zeitlosen Hintergrundberichten aus dem Schweizer Markt. Der auf Deutsch, Französisch, Italienisch sowie teils auf Englisch abrufbare Inhalt richtet sich sowohl an Medienschaffende als auch an Fans und Interessierte der Marke.Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.ch (https://newsroom.porsche.com/de_CH.html)Pressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100877873