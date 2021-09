Düsseldorf (ots) -Die absatzwirtschaft, Deutschlands traditionsreichstes Marketing-Medium, stellt sich neu auf: Zum 4. Oktober startet Christa Catharina Müller als neue Chefredakteurin der Fachzeitschrift für Marketing und Vertrieb.Müller, Jahrgang 1984, leitete zuvor die Redaktion von MEEDIA, sammelte Agenturerfahrung bei C3 und war bei W&V in der Entwicklungsredaktion mit Schwerpunkt Digital Storytelling tätig. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das engagierte Team", sagt sie. "Gemeinsam mit Redaktion, Grafik, Vermarktung und Projektmanagement werde ich die absatzwirtschaft modernisieren und als das Medium für Marketingentscheider:innen jeden Alters positionieren." Ziel ist es, Relevanz und Reichweite in Print, Online und Social Media weiter zu steigern und der Marketing-Community eine ebenso innovative wie lebendige Plattform für Austausch, Information und Inspiration zu bieten.Christa Catharina Müller folgt auf Vera Hermes, die die Chefredaktion bereits Ende Mai auf eigenen Wunsch verlassen hat und als freie Autorin bestens mit der Redaktion verbunden bleiben wird. Jan Leiskau, Geschäftsführer der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH, sagt: "Wir sind sehr froh, dass wir mit Christa Catharina Müller eine so profilierte Fachjournalistin gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir die absatzwirtschaft neu ausrichten und Marketingentscheider:innen mit neuen hochwertigen Formaten ansprechen. Man darf gespannt sein."Die absatzwirtschaft ist Deutschlands traditionsreichstes Marketing-Medium sowie Plattform und Heimat der Marketing-Community. Sie erscheint seit 2019 zehnmal jährlich mit knapp 19.000 Exemplaren bei der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH in Herausgeberpartnerschaft mit dem Deutschen Marketing Verband (DMV). Zusätzlich sprechen der tagesaktuelle Onlineauftritt absatzwirtschaft.de sowie ein wochentäglicher Newsletter Marketingentscheider:innen an.Bereits seit 2001 zeichnet die absatzwirtschaft gemeinsam mit dem Deutschen Marketing Verband und einer hochkarätig besetzten Jury exzellente Leistungen in der Markenführung mit dem Marken-Award aus. Im August dieses Jahres wurde der renommierte Award zum ersten Mal per Live-Stream-Event verliehen. Zudem wurde erstmals ein Preis per Publikums-Live-Voting im Rahmen einer TikTok-Challenge vergeben.Über Solutions by Handelsblatt Media GroupAn fünf deutschen Standorten erstellen die Mitarbeiter:innen der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH maßgeschneiderte Lösungen für die interne und externe Unternehmenskommunikation. Sie begleiten die Transformationen in Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft mit passenden multimedialen, datenbasierten Kommunikationskonzepten und sorgen für die optimale Vermarktung - vor allem in den analogen und digitalen Plattformen von Handelsblatt und WirtschaftsWoche, aber auch weit darüber hinaus.Über die Handelsblatt Media GroupDie Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformationen in Deutschland. DieMediengruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1946 gegründet und steht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihren Entscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Group gehören zudem Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, führender Vermarkter für Entscheidermedien, Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH, Spezialist für Corporate Content, Konzept und Vermarktung sowie weitere Beteiligungen.Pressekontakt:Kontakt:Handelsblatt Media GroupAylin MenemenciogluLeiterin UnternehmenskommunikationTelefon: 0211 887-1015E-Mail: a.menemencioglu@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: absatzwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18655/5024406