Der führende globale Anbieter von Verbindungslösungen, BizLink Holding Inc., hat zum dritten Mal in Folge beim Asiamoney Asia Outstanding Companies Poll 2021 in der Kategorie "Automobiles and Components" in Taiwan gewonnen. Diese Auszeichnung honoriert die unermüdlichen Anstrengungen von BizLink für eine starke Finanzperformance, Exzellenz des Managementteams, proaktive Investor Relations sowie seine vorbildlichen Initiativen im sozialen Bereich.

Die Auszeichnung bestätigt zudem den zukunftsorientierten, agilen, aufgeschlossenen und kollaborativen Ansatz von BizLink, mit dem das Unternehmen die Herausforderungen angeht, ohne dabei das Ziel, ein nachhaltiger Partner zu sein, aus den Augen zu verlieren. Roger Liang, Chairman bei BizLink, kommentiert: "Wir werden die digitale Transformation unseres globalen Unternehmens fortsetzen, unsere Produktstrategien an das sich verändernde Geschäftsumfeld anpassen, unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung intensivieren und unsere Produktionskapazitäten diversifizieren, um von der Verlagerung auf regionale Lieferketten zu profitieren. Nachhaltigkeit wird weiterhin im Zentrum unsere Unternehmenskultur stehen, einschließlich von Zielen wie die Minderung von Risiken durch den Klimawandel, die Steigerung unserer umweltfreundlichen Erträge und die Senkung unserer CO2-Emissionen, um den langfristigen Wert für unsere Investoren zu erhöhen."

Der Asiamoney-Poll 2021 stieß auf ein überwältigendes Interesse und befragte 1.071 Fondsmanager, Analysten der Käuferseite, Banker und Ratingagenturen. Insgesamt nahmen rund 5.787 Personen teil, die unter 191 Unternehmen ihres Industriesektors in 13 asiatischen Märkten abstimmen konnten.

BizLink bedankt sich bei allen Teilnehmern und Institutionen, die bei dieser prestigeträchtigen Umfrage für uns gestimmt haben. Auch in Zukunft wird BizLink seine globalen Geschäftsaktivitäten optimieren und sich vor allem für eine bessere Zukunft für alle einsetzen. Die Auszeichnung im dritten aufeinander folgenden Jahr bestärkt uns in unserem Einsatz für mehr Nachhaltigkeit.

Über BizLink

Wir sind ein vertikal integrierter Anbieter von Verbindungsprodukten mit Sitz in den USA. Unsere Produktionsstandorte in China, Malaysia, Singapur, Mexiko, der Slowakei, Serbien und den USA ermöglichen eine nahtlose Integration in die Lieferketten unserer Kunden und beliefern die Branchen Informationstechnologie, Datenkommunikation, Medizintechnik, Unterhaltungselektronik, Automobilsektor, Solartechnik, Haushaltsgeräte, Glasfasertechnik und Industrieanlagen durch neue Produkteinführungen (NPI) sowie Box-Build- und Systemintegrations-Fähigkeiten an ausgewählten Standorten.

