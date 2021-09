Am 12. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Pfeiffer Vacuum hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Pfeiffer Vacuum ISIN: DE0006916604: Das schreit nach Ausbruch!" Am 08. September konnten wir einen Treffer mit einem Zertifikategewinn von 40 Prozent melden, der bis zum Handelsende am Freitag auf über 50 Prozent gesteigert werden konnte. Auch aus charttechnischer Sicht sieht es beim Pumpenhersteller gut aus, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...