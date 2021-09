London (ots/PRNewswire) -Unternehmen in der Frühphase, die Investitionen in der Seed- und Series-A-Phase anstreben, sind eingeladen, sich zu bewerbenLose bis zu 5.000.000 GBP im Angebot.Die Investmentgesellschaft Spex Capital (https://spexcapital.com/) und Londons Clusterorganisation für Biowissenschaften MedCity (https://www.medcityhq.com/) haben ihre erste gemeinsame Aufforderung, zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen ihrer exklusiven Partnerschaft zur Identifizierung und Finanzierung der nächsten Generation von Innovatoren in den Bereichen digitale Gesundheit und Medizintechnik, veröffentlicht. Bewerben können sich junge Unternehmen der Gesundheitstechnologie mit Lösungen für Probleme, mit denen die Gesundheitssysteme weltweit konfrontiert sind. Interessierte Unternehmen können ihre Anträge für Seed- oder Series-A-Runden bis zum 27. Oktober 2021 einreichen.Der Aufruf erfolgt vor dem Hintergrund der Pandemie, die den Einsatz von digitalen Gesundheitslösungen und Diagnosegeräten durch Verbraucher beschleunigt und einen noch nie dagewesenen Investitionsboom in diesem Sektor ausgelöst hat. MedCity wird seine umfangreichen Netzwerke und sein Fachwissen nutzen, um Bewerbungen von Unternehmen, die bahnbrechende digitale Gesundheitstechnologien und Medizintechnik entwickeln, hereinzuholen und zu bewerten. Spex Capital wird bis zu maximal 5 Millionen Pfund pro Zielunternehmen investieren, wobei die durchschnittliche Investitionssumme zwischen 500.000 und 2 Millionen Pfund liegen dürfte. Erfolgreiche Bewerber werden auch Zugang zu Beratungsteams mit umfassender Branchenerfahrung haben.Eine Anleitung zum Verfahren und zu den Kriterien für die Investitionseignung finden Sie unter diesem Link (https://www.medcityhq.com/medcity-spex-capital-investment-call/). Die Bewerbungen erfolgen über ein sicheres, spezielles Portal, das hier (https://spex.smapply.io/prog/spex_portal/) zu finden ist.Spex Capital wurde 2021 von Claudio D'Angelo, einem Unternehmer aus dem Bereich der Gesundheitstechnologie, gegründet und verfügt über ein Portfolio von sechs wachstumsstarken Unternehmen aus dem Bereich der Gesundheitstechnologie. Das Unternehmen startete mit einem sechzehnköpfigen Team, bestehend aus sieben Mitgliedern des Investmentteams, sieben Senior Advisors und zwei Venture Partnern.Es zielt darauf ab, die Investitions- und Finanzierungslücke zu schließen, die von institutionellen und professionellen Anlegern weitgehend übersehen wird. Mit den Worten von Claudio D'Angelo: "Wir wollen, dass innovative Produkte und Dienstleistungen für die Patienten bereitgestellt werden. Diese Partnerschaft wird Unternehmen mit potenziellen Investoren zusammenbringen und eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines lebendigen Ökosystems spielen, ganz im Sinne unserer Mission, die digitale Revolution im Gesundheitswesen zu beschleunigen."Von Seiten MedCity ist COO Nicki Bromwich federführend bei der Suche und Bewertung geeigneter Kandidaten. Sie verfügt über 30 Jahre Erfahrung als Klinikerin im NHS und war vor ihrer Tätigkeit bei MedCity Leiterin der kommerziellen Entwicklung im Oxford AHSN.Nicky Bromwich ist der Ansicht, dass dieser Aufruf die Rolle von MedCity als Katalysator für das Wachstum von Biowissenschaftsunternehmen stärkt: "Gemeinsam gehen wir eine der größten Herausforderungen für KMU in diesem Sektor an - die Beschaffung von Finanzmitteln, um die Entwicklung und Beschleunigung der Technologie im Gesundheitswesen zu unterstützen."Original-Content von: Spex Capital; MedCity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158697/5024472