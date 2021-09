DJ Linke mahnt Scholz zu Aufklärung von Geldwäsche-Vorwürfen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Linke-Fraktionsvize Fabio De Masi hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, bei einer am Vormittag geplanten Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses auf Vorwürfe über nicht weitergeleitete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen mit Aufklärung zu reagieren. "Wir haben einen sehr ernsten Vorgang", sagte De Masi im ZDF-Morgenmagazin. "Die Ermittler bei dieser Durchsuchung sind ja auch aktiv geworden, weil es wohl E-Mails gab, die ihnen zunächst vorenthalten wurden." Zudem habe es eine Kommunikation zwischen Justiz- und Finanzministerium darüber gegeben, dass der verfolgte risikorientierte Ansatz dazu führe, dass bestimmte Hinweise auf Straftaten nicht weitergeleitet würden. "Und da wollen wir natürlich Aufklärung vom Finanzminister", betonte er.

Hintergrund sind Durchsuchungen im Finanz- und im Justizministerium im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens gegen Verantwortliche der Anti-Geldwäscheeinheit FIU. Zudem hatte die Oberstaatsanwaltschaft Osnabrück ein Ermittlungsverfahren gegen Scholz' Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt eingeleitet, weil dieser über den Kurznachrichtendienst Twitter teilweise einen Gerichtsbeschluss über die Durchsuchung veröffentlicht hatte. Union und Opposition hatten die Razzia zum Anlass für harte Angriffe auf Scholz genommen und ihm Versäumnisse vorgeworfen.

Scholz will an der nicht-öffentlichen Sitzung, die hybrid in Präsenz in Berlin und per Videokonferenz stattfindet, per Zuschaltung teilnehmen. Der SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat laut SPD an dem Tag mehrere Wahlkampftermine in Baden-Württemberg, so um 12.00 Uhr in Tübingen. Union, Grüne und FDP hatten eine persönliche Teilnahme von Scholz gefordert.

Linke-Finanzexperte De Masi betonte aber in einer Mitteilung, der Minister lasse sich "wegen des hybriden Sitzungsformats nur herbeizitieren, wenn wir die Zustände bei der FIU in geheim eingestufter Sitzung besprechen". Sonst reiche auch nach den Regeln, die sich der Ausschuss in der Pandemie gegeben habe, eine Teilnahme per Videokonferenz aus. "Es ist daher ein Schmierentheater der CDU, um vom Versagen der Groko beim Thema Geldwäsche abzulenken", meinte er.

September 20, 2021 03:12 ET (07:12 GMT)

