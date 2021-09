Köln (ots) -In ihrer ersten gemeinsamen Primetime-Show mussten die Koch-Giganten Tim Mälzer und Steffen Henssler gestern Abend um 20:15 Uhr bei VOX liefern! Ihr neuer Job: Ein Pop-Up-Bringdienst - unter erschwerten Bedingungen. Denn Mälzer und Henssler bekamen keine normalen Bestellungen, sondern lediglich vage Hinweise zu den Vorlieben ihrer Kund:innen - da blieben Schimpfwort-Tiraden, Verzweiflungs-Anfälle und unbändiger Ehrgeiz nicht aus. Das traf genau den Geschmack der Zuschauenden: Die Marktanteile lagen bei sehr guten 8,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und sogar starken 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 1,52 Mio. Menschen (ab 3 Jahren) das Lieferservice-Duell ein. Und VOX lässt nichts anbrennen: Die zweite Folge "Mälzer und Henssler liefern ab!" wird schon demnächst zu sehen sein."Mälzer und Henssler liefern ab!" - im Stream auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/maelzer-und-henssler-liefern-ab-19921)Auch schon im Vorfeld lief es für die "Beet-Brüder" um 19:15 Uhr sehr gut: Hier schalteten 8,9 Prozent (14-59 Jahre) und 9,4 Prozent (14-49 Jahre) ein. Insgesamt kam die Garten-Doku auf 1,46 Mio. Zuschauende. Und im Anschluss an "Mälzer und Henssler liefern ab!" überzeugte dann "Prominent!": Das VOX-Magazin sahen 10,6 Prozent der 14- bis 59-jährigen und 9,1 der 14-49-jährigen Zuschauenden.Der Tagesmarktanteil von VOX lag am Sonntag bei sehr guten 8,5 Prozent (14-59J.) und 8,2 Prozent (14-49J.).Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 20.09.2021Pressekontakt:RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas Fauteck, Telefon: 0221-456 74403Janine Stein, Telefon: 0221-456 74410Fotowünsche:BildredaktionJasmin Menzer, Telefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5024503