Der Leitindex sackt gegen 9.15 Uhr um 1,18 Prozent ab auf 11'795,24 Punkte. So tief hat der Leitindex letztmals im Juni notiert.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die Talfahrt der letzten Wochen auch zum Start der neuen Handelswoche fort. Die Stimmung an den Märkten sei derzeit von Unsicherheit geprägt, heisst es von Händlerseite. Inflations- und Konjunktursorgen stünden dabei ebenso im Fokus wie die Unklarheit über die nächsten Schritte der US-Notenbank Fed. Sie wird als eine der zahlreichen Notenbanken in...

Den vollständigen Artikel lesen ...