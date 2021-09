Der vollelektrisch angetriebene Fiat 500 geht mit neuen Ausstattungsdetails und in sieben Varianten ins Modelljahr 2022. Der leicht überarbeitete E-Kleinwagen ist ab sofort bestellbar - und zwar weiterhin als Zweitürer mit großer Heckklappe, als Cabrio oder in der Karosserieform 3+1. Auf sieben Varianten kommt Fiat, indem die Marke diese drei Karosserieformen jeweils in den Ausstattungslinien "Icon" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...