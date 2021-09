Gütersloh/München (ots) -Gemeinsame Gestaltung der Zukunft von Zell- und GentherapienArvato Supply Chain Solutions und Hypertrust Patient Data Care (HPDC) bündeln ihre Kräfte und starten die "Open X-CELLERATOR Community" mit einer gemeinsamen Eventreihe. Ziel ist es, alle Stakeholder zusammenzubringen, die bei der Versorgung der Patienten mit neuartigen und personalisierten Therapien eine entscheidende Rolle spielen.Die Entwicklung neuartiger Therapien, wie z. B. Cell & Gene Therapies (auch Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP genannt), bringt mit patientenindividuellen Prozessen sowie zahlreich involvierten Stakeholdern eine Komplexität mit sich, die neue Supply-Chain-Strategien erfordert. Aus diesem Grund haben Arvato und HPDC in enger Zusammenarbeit eine Lösung für die integrierte Orchestrierung der Prozesse geschaffen.ATMPs, die individuell auf jeden Patienten zugeschnitten sind, bieten neuartige Möglichkeiten zur Behandlung schwerer und seltener Krankheiten. Sie basieren auf menschlichen Genen, Geweben oder Zellen mit dem Ziel, nicht funktionierende oder defekte Zellen im menschlichen Körper zu ersetzen oder Prozesse zur Regeneration einzuleiten.Arvato und HPDC sind davon überzeugt, dass gerade diese neuartigen und personalisierten Therapien eine starke Zusammenarbeit und vertrauensvolle Partnerschaften von verschiedensten Stakeholdern benötigen, um Patienten bestmöglich zu versorgen.Die Vision der "Open X-CELLERATOR Community" ist es, eine Branchenlösung zu schaffen, die mehr Menschen Zugang zu ATMPs ermöglicht und gleichzeitig die richtigen Interessenvertreter zusammenbringt. Für das Erreichen des gemeinsamen Ziels möchten Arvato und HPDC alle beteiligten Stakeholder entlang der Patient Journey zusammenbringen und sensibilisieren.Die erste Community-Veranstaltung findet am 23. September um 16 Uhr als virtuelles Event statt. Hierbei werden Experten und Branchenkenner ihre Ansichten und Visionen mit einem exklusiven Publikum diskutieren. Die Veranstaltung besteht aus kurzen Impulsvorträgen und bietet zudem die Möglichkeit, mit den Rednern sowie der Community zu interagieren.Teilnehmen werden unter anderem:- Prof. Lutz Uharek, Experte für Zell- und Gentherapien, CEO und Gründer der Xencura GmbH- Christian Wolf, Executive Vice President Healthcare bei Arvato Supply Chain Solutions- Andreas Göbel, Geschäftsführer bei Hypertrust Patient Data Care- Tol Trimborn, PhD, Geschäftsführer von Cellpoint- Dr. Andrea Zobel, Senior Director Personalized Supply Chain bei World CourierFür die Zukunft sind weitere X-CELLERATOR Community Events geplant, die regelmäßig als Live-Events stattfinden sollen. Die Veranstalter erhoffen sich, ihre Community weiter ausbauen und dadurch die Versorgung des Patienten mit neuartigen Therapien bzw. den dahinterstehenden Prozess zukünftig aktiv unterstützen zu können.Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich hier registrieren:https://www.hypertrust-patient.com/x-celleratorÜber Arvato Supply Chain Solutions:Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunication, Hightech, Entertainment, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 16.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.Weitere Informationen finden Sie unter www.arvato-supply-chain.com.Wir glauben, dass Gesundheitssysteme, Vertriebskanäle und Distributionswege sich immer wieder wandeln, damit existierende sowie hochinnovative Arzneimittel und Medizinprodukte zu angemessenen Kosten den bestmöglichen Nutzen für Patienten entfalten können. Wir unterstützen Sie auf diesem Weg. Arvato verbindet Healthcare-Expertise und Skaleneffekte mit tiefer Prozess- und IT-Kenntnis und entwickelt darauf basierend maßgeschneiderte Outsourcing-Lösungen. Unsere Kunden profitieren von integrierten Order-2-Cash-Lösungen, die sie enger mit dem Point of Care vernetzen und letztendlich den Patienten unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter www.arvato-supply-chain.com/en/industry-solutions/healthcare (https://arvato-supply-chain.com/en/industry-solutions/healthcare)Über Hypertrust Patient Data CareHypertrust Patient Data Care (HPDC) bietet spezialisierte Lösungen und Beratungsleistungen zur Optimierung der Supply Chain von Advanced & Personalized Therapies. Hypertrust X-Chain ermöglicht Pharma- und Biotech-Unternehmen den Aufbau, die Orchestrierung, den Betrieb und die Skalierung einer reibungslosen Lieferkette, die höchste Datensicherheit auf Basis neuester Technologie, Dezentralisierung und pharmazeutischer Standards gewährleistet. Die Produkte und Services von HPDC unterstützen alle Phasen des Produktlebenszyklus von klinischen Studien bis zur Kommerzialisierung. Mit dem umfassenden Lieferanten- und Dienstleister-Ökosystem von HPDC können Unternehmen den Aufbau ihrer Supply-Chain-Prozesse für Advanced & Personalized Therapy beschleunigen. Hypertrust ist ein Spin-Off der CAMELOT Consulting Group.Mehr Informationen: https://www.hypertrust-patient.com