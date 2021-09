Mit seinem Startup Independesk tritt Karsten Kossatz in Folge drei der zehnten Staffel "Die Höhle der Löwen" auf - die Hintergründe dazu gibt es hier. Im knallgrünen Anzug präsentiert der Berliner Unternehmer den Löwen sein Konzept: Durch flexibel anmietbare Schreibtische in ganz Deutschland sollen die Fahrten zum Arbeitsplatz reduziert und das gesellschaftliche Standing von hybriden Arbeitskonzepten verbessert werden. Schon im Oktober 2020 hat t3n den Gründer zum Gespräch getroffen, damals stand Independesk noch ziemlich am Anfang. Seither ...

