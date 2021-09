Da kam zum Wochenschluss tatsächlich richtig viel Schwung in die Aktienmärkte, am großen Hexensabbat. Ein Tag der Superlative, wie Goldman Sachs feststellte, denn nicht weniger als 3,4 Billionen Dollar standen bei Optionen zum Verfall an, darunter über 700 Milliarden Dollar auf Einzelaktien. Der so dominante S&P 500 schloss dabei knapp unter seinem so beachteten Aufwärtstrend ...

