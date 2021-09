Mainz (ots) -Samstag, 25. September 2021, 22.15 UhrErstausstrahlungHört man den Begriff "Star-Architektur" denkt man vor allem an Bauten von Männern. Dabei arbeiten seit Jahrzehnten talentierte Frauen in der Branche, die, wie Zaha Hadid und Eileen Gray, schon früh wegweisende Entwürfe geliefert haben. Die Zeiten, in denen Frauen ausschließlich für Design und Innenarchitektur zuständig waren, sind lange vorbei. Die Dokumentation von Johanna Behre "Frauen bauen. Wie Architektinnen die Baukunst erobern" am Samstag, 25. September 2021, 22.15 Uhr, zeigt Porträts von Frauen, die ihr Handwerk nicht nur meisterhaft beherrschen, sondern auch neu interpretieren. Die Dokumentation ist 24 Stunden vor und ein Jahr nach Ausstrahlung in der 3satMediathek verfügbar.Architektur ist die einzige Kunstform, die belebt, bewohnt, begangen werden kann. Architektinnen gestalten die Welt, in der wir leben, heute und in Zukunft. Die Dokumentation "Frauen bauen" stellt einige von ihnen vor. Regine Leibinger baut mit ihrem Büro bis 2024 das höchste Gebäude Berlins. Helga Blocksdorf verwirklichte in Weimar einen Bau, der mit Birkenrinde verkleidet ist, während Anapuma Kundoo sich ganz der Wiederbelebung traditioneller indischer Handwerkskunst verschrieben hat. So bei ihrem "Wall-House", das sie für die Architektur-Biennale in Venedig 2012 maßstabgetreu nachbauen ließ.Welche Hürden und Herausforderungen müssen Architektinnen auf dem Weg nach oben meistern? Wie kommen sie in der hart umkämpften Branche an die begehrten Aufträge? Und: Inwiefern spiegeln ihre Entwürfe und Bauten ihre Vision einer anderen, besseren Welt? Die in der Dokumentation vorgestellten Architektinnen verbindet ihre Erfahrung als Frauen in einer von Männern dominierten Branche. Abseits von Stereotypen und Klischees präsentiert die Dokumentation Perspektiven von Frauen auf die zeitgenössische Baukultur. Die Architektinnen geben persönliche Statements zu allen Aspekten ihres Berufes: Führung und Autorität, Genie-Kult, Kreativität, Druck, Wettbewerb, Rollenverständnisse, gesellschaftliche Verantwortung - und Einblicke in ihr Verhältnis zur Macht. So entsteht mehr als eine Beschreibung des Ist-Zustands: ein perspektivischer Ausblick auf eine Branche im Wandel.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/frauenbauenVideo-Stream im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/3q3Ems/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5024653